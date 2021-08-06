Выписываясь из роддома, она письменно отказалась от второго ребенка.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области 22-летняя девушка за два года дважды оставила в роддоме своих новорожденных детей.

Об этом пишет Телеграм-канал "Одесса инфо".

По информации источника, при выписке из роддома она написала соответствующее заявление и "ушла со спокойной душой восвояси".

"В свои 22 года она отказалась уже от второго ребенка. Первого она родила 2 года назад и так же, без зазрения совести отказалась от малыша. Первый малыш уже прошел процедуру усыновления, второй отказник тоже будет усыновлен", - сказано в сообщении.

Ранее известный педиатр Евгений Комаровский заявил, что половина семей в Украине не выдерживают испытания первым ребенком. По его словам, это происходит из-за оторванности молодых отцов от процесса принятия решений, связанных с ребенком. Он также добавил, что после возвращения из роддома женщина "выгоняет мужа из постели, потому что он мешает ей ухаживать за ребенком ночью".

Также сообщалось, что на Ривненщине медики принимали роды в лесу. В условиях местного бездорожья водитель, который вез роженицу в больницу, заблудился. В итоге родился мальчик весом 3 100 граммов.

Автор: Иван Бойко