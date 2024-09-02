Оккупанты обстреляли город этим видом оружия 31 августа.

Россия впервые за время войны применила по Харькову гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы - "Гром-Е1". Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он отметил, что после непродолжительного периода затишья, в августе РФ снова активизировала свои атаки на Харьков.

"Новыми целями врага, как и всегда, стали гражданские объекты и обычные мирные люди, которые в момент взрыва находились дома, гуляли на улице или работали", - подчеркнул городской голова.

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По его информации, во время вечернего обстрела 31 августа враг впервые за время войны применил по Харькову нетипичное оружие "Гром-Е1" - гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы.

Последние вражеские обстрелы Харькова - детали

30 августа РФ осуществила авиационный обстрел Харькова. Повреждены многоэтажки, частные дома, админздания, торговые заведения, автомобили. В результате атаки почти сотня человек были травмированы, шестеро погибли.

Вечером 31 августа враг атаковал Слободской район города. Обошлось без пострадавших.

1 сентября оккупанты снова обстреляли Харьков, в частности, под атаку попал Дворец спорта. Сообщалось, что в результате этого обстрела пострадали около 40 человек.

Что известно о "Гром-Е1"

Гибридная ракета "Гром-Е1" создана на базе советской ракеты Х-38. Ее максимальная дальность поражения может составлять 120 км. Стартовая масса - 594 кг, боевая часть - осколочно-фугасная (315 кг).

После сброса ее самолетом запускается стартовый ракетный двигатель, через некоторое время начинает работать маршевый ракетный двигатель. Ракета-бомба может снижаться на цель под большим углом.

Известно, что этим видом оружия Россия в этом году наносила удары по Мирнограду Донецкой области.

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