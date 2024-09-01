В то же время в прокуратуре рассказали, какими ракетами Россия обстреляла город.

Российские оккупанты сегодня, 1 сентября, в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Харькову. В результате атаки произошли масштабные разрушения и пожары, также есть пострадавшие. В ГСЧС Украины показали последствия российского обстрела и работу спасателей.

Как стало известно, под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, жилая застройка, почтовое отделение, магазины, спортивный комплекс, торговый центр и автомобили.

"Продолжается ликвидация последствий. Спасатели, тушат пожары и разбирают завалы. Под завалами есть люди. Предварительно пострадали 38 человек, из них 6 - дети. Из-под завалов спасены 2 человека", - добавили в сообщении.

В то же время руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что по предварительной информации, оккупанты ударили по Харькову ракетами типа "Искандер-М".

"Следователями и прокурорами при осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты обломки от ракеты, которая сегодня попала в нескольких метрах от входа в гипермаркет "Target" в Салтовском районе. Именно эти обломки вы можете увидеть в моих руках. Это металлические обломки характерного зеленого цвета, именно такой цвет характерен для ракет типа "Искандер-М"", - отметил прокурор.

Также Фильчаков показал теплоизоляционную обмотку от двигателя этой ракеты.

"Кроме того, по данным контроля систем ПВО была зафиксирована скорость этих баллистических ракет в воздухе - она составила около 6 тысяч километров в час", - отметил глава Харьковской облпрокуратуры.

Ракетная атака по Харькову 1 сентября - что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики атаковали Харьков, в результате чего многие люди получили ранения. Всего в городе прогремело несколько взрывов. Как сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, количество пострадавших в Харькове возросло до 41, среди них - 5 детей.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку российских оккупантов на Харьков. По его словам, должны были привлечены "все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор".

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