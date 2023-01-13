Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила об этом во время встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцем в Турции 11 января.

Российская сторона будет способствовать возвращению на родину украинских детей, которых хотят забрать родные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Я хотел бы обратиться ко всей Украине. Родственники, родители, опекуны, бабушки, дедушки - если ваши дети находятся на территории РФ, пожалуйста, обратитесь к нам. Во время встречи Татьяна Москалькова сообщила, что у нее есть список детей, которые хотят вернуться в Украину. Она не назвала фамилии и количество таких детей, но говорит, что, если будут обращения родственников, которые хотят забрать детей домой, она будет этому способствовать", - сообщил Лубинец.

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Он отметил, что, по словам Москальковой, российская сторона не имеет желания держать детей, которые имеют родственников в Украине и которые хотят вернуться домой.

Встреча Дмитрия Лубинца и Татьяны Москальковой: подробности

11 января уполномоченные по правам человека Украины и России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова встретились в Анкаре в рамках международной конференции "Будущее прав человека в 21-м веке". Во время второй встречи к омбудсменам присоединились глава турецкого парламента Мустафа Шентоп и главный омбудсмен Шереф Малкоч.

Уполномоченный ВР по правам человека отметил определенные сдвиги в переговорах: произошел прогресс в обмене списками пленных и без вести пропавших. Также стороны обсудили освобождение лиц, находящихся в российском плену с 2014 года.