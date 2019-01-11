Гуляют по проводам: в Японии обезьяны придумали необычную забаву (видео)

На видео обезьяны направляются из села в лес.

Обезьяны на проволоке. Больше миллиона просмотров в интернете собрало видео с японскими макаками, которые, словно акробаты в цирке, гуляют по электрическим проводам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На видео обезьяны направляются из села в лес, а автор ролика отмечает, уже видела приматов на проводах, но никогда в таком количестве.

Японские макаки, известные как снежные обезьяны, живут севернее от своих родственников и большинство зимы проводят купаясь в горячих источниках.