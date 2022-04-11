Также обнаруживают вражеские противотанковые мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

В Киевской области в двух селах Бучанского района найдено еще 9 захоронений убитых оккупантами людей.

Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

В сообщении сказано, что полиция Киевской области продолжает отрабатывать освобожденную территорию Бучанского района и выявлять тела погибших от рук оккупантов местных жителей.

"Во дворах местных жителей правоохранители нашли захоронение убитых оккупантами людей. В Андреевке обнаружено 6 захоронений, а в Липовке - 3. После осмотра тел и фиксации военных преступлений трупы погибших будут доставлены в патанатомические отделения области", - сообщает полиция.

Также отмечается, что в ходе отработки села Андреевка в Макаровской общине правоохранители проверили 317 домов, где обнаружили около двух десятков ящиков с вражескими противотанковыми минами и неразорванных боеприпасов на территории 15 хозяйств.

В полиции отмечают, что в селе Липовка полицейские проверили 231 дом. В этом селе обнаружили 30 противотанковых мин, 10 из которых после вызова саперов были взорваны на месте.

Полиция Киевской области продолжает вести работы по зачистке и разминированию территории боевых действий, осматривать тела погибших и фиксировать военные преступления захватчика.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Наступление в районе Донбасса уже началось. Агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 19 500 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

В результате действий армии РФ беженцами стали уже 11,4 миллиона граждан, 7,1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в других украинских регионах. Россияне убили уже 183 ребенка.

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