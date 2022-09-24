Глава Минобороны отметил, что все разговоры россиян о псевдореферендумах - профанация.

Российские оккупанты планировали выдавать в Изюме Харьковской области свои аттестаты в школах. Теперь эти документы будут доказательствами в суде против Российской Федерации.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, все разговоры россиян о псевдореферендумах - профанация. Глав Минобороны указал, что Москва планировала захватить как можно больше территорий Украины и найденные в Изюме документы тому доказательство.

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"Но мы их выгоним из нашей земли. Документы оккупантов, как тот школьный аттестат из Изюма Харьковской области, будут иметь законный статус только в трибунале", - подытожил Резников.

Массовые захоронения в Изюме - что известно

23 сентября первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев сообщил, что процесс эксгумации близится к завершению, полицией были подняты с земли 427 тел украинцев, из которых 202 - это тела женщин, 189 тел мужчин, 5 - детей. Также в братской могиле обнаружили 21 тело украинских военных.

В начале сентября ВСУ осуществили успешное контрнаступление в Харьковской области, освободив почти все оккупированные территории области.

10 сентября ВСУ освободили от оккупантов Изюм. При этом самопровозглашенный "мэр" Изюма покинул город еще до начала взятия его силами ВСУ.

Во время временной оккупации в городе действовала тотальная система запугивания и террора местного населения. Всего в городе обнаружили 7 кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

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