В СНБО создали веб-ресурс для мониторинга национальной безопасности в областях

В Совете национальной безопасности и обороны создали ресурс "Пространственная и функциональная трансформация Украины: представительные органы местного самоуправления в контексте децентрализации" для мониторинга ситуации с национальной безопасностью на региональном уровне.

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Как передает корреспондент УНИАН, веб-ресурс презентовал в Национальном координационном центре кибербезопасности при СНБО секретарь Совбеза Алексей Данилов.

Он сказал, что новый ресурс имеет публичную и закрытую часть. "Все процессы, которые происходят в нашем государстве, они имеют непосредственное отношение к нашей национальной безопасности. Вы знаете, что очень опасные процессы происходили в Крыму, Донецкой и Луганской областях, и, к большому сожалению, в свое время, не реагировали на те процессы... И сегодня мы имеем определенные хлопоты", - заявил Данилов.

Он сказал, что тайная часть нового ресурса имеет военную составляющую и на основании данных в ней принимается множество управленческих решений. "Там есть анализ ситуации. Есть выражение машинное обучение. Предоставляются прогнозы по тем или иным ситуациям", - сказал Данилов.

Кроме того, с помощью этого ресурса осуществляется мониторинг и комплексный анализ состояния национальной безопасности относительно тенденций регионального развития, прогнозирование общественно-политических, экономических и социальных процессов на региональном уровне.

При этом есть открытая часть этой системы для украинского общества.

В частности, процесс децентрализации власти продолжается в Украине с 2014-го года. В связи с этим широкие полномочия и ресурсы, которые получили органы местного самоуправления благодаря реформе децентрализации, требуют и совершенствования системы контроля за их деятельностью, в частности, со стороны общественности.

В то же время, новый ресурс должен способствовать повышению уровня эффективности, прозрачности и подотчетности местной власти.

Веб-ресурс состоит из трех блоков.

Отдельно, первый - "Территориальная организация местной власти", где пользователи могут ознакомиться с новым административно-территориальным устройством Украины и получить дополнительную статистическую информацию.

Второй - "Мониторинг избирательного процесса" - содержит данные, которые позволяют осуществить сравнительный анализ результатов местных выборов, которые состоялись в текущем году, в частности, в разрезе партийного представительства и самовыдвижения, кандидатов и избранных депутатов местных советов, председателей ОТГ,

Третий - "Формирование представительных органов местной власти" - где можно ознакомиться со сводными результатами нынешних избирательных гонок, в частности, общим количеством зарегистрированных избирателей, количеством голосов, отданных за каждого кандидата, количеством испорченных избирательных бюллетеней, количеством недействительных бюллетеней и фактической явкой избирателей.

Ознакомиться с веб-ресурсом можно по адресу: regions.rnbo.gov.ua

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Автор: Виталий Саенко