В украинской армии и раньше существовали корпуса, но в этой структуре почти не было смысла, говорит военный.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинская армия переходит на корпусную структуру. Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что это решение, которое "уже очень давно назрело".

По его словам, сейчас главное – сделать все, чтобы был достигнут эффективный результат, а "не просто для отчетов". Военный акцентировал, что в Украине и раньше существовали корпуса, но в структуре была большая проблема.

"У нас и раньше существовали корпуса. Но в этой структуре почти не было смысла, потому что она была достаточно формальной административной надстройкой над бригадами. А подразделения, принадлежащие к одному корпусу, находились абсолютно на разных участках фронта. То есть эффективная координация была просто невозможна", – пояснил он.

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Жорин отметил, что если речь идет о переходе на корпусную структуру как на более действенную систему управления войсками и масштабирование успешных подразделений, стоит сделать одну вещь:

"Все воинские части, входящие в корпус, должны воевать на одном направлении. Надеюсь, новая организационная структура войска учтет все прошлые ошибки".

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