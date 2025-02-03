Он отмечает, что февраль будет непростой для нашего войска, но "и врагу придется несладко".

Реформа организационной структуры Вооруженных сил Украины продолжается, уже приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру. Об этом говорится в сообщении на странице Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

Он отметил, что провел важное совещание по итогам деятельности ВСУ в первом месяце 2025 года.

"Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в тех непростых условиях, которые сложились. Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру", - сообщил Сырский.

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По его словам, февраль будет непростым для нашего войска, но "и врагу придется несладко". "Определил задачи соответствующим командованиям и органам военного управления. Противник не уменьшает интенсивность своих атак, и именно на этом фоне будет происходить выполнение наших задач", - написал Главнокомандующий.

Он отметил, что "ситуация сложная, но мы достойно даем отпор". "Продолжаем результативно уничтожать военные объекты противника с целью уменьшения его ударного потенциала. Уничтожаем врага как на территории Украины, так и в России. Среди приоритетов - в том числе и операция в Курской области и поражение военных объектов вглубь страны-агрессора", - отметил Сырский.

Основные усилия, по его словам, сосредотачиваются прежде всего на устойчивом удержании рубежей и недопущении продвижения противника, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей.

"Продолжаем развитие соединений и частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, Сил беспилотных систем - за счет наращивания беспилотных систем в их составе", - сообщил Главнокомандующий.

Он добавил, что на земле прежде всего насыщаются личным составом и техникой те подразделения, которые уже ведут оборону на переднем крае. В то же время продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части.

"Сделал акцент на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической устойчивости воинов", - сообщил Сырский.

Кроме того, отметил он, меры по адаптации новичков, прибывающих из учебных центров, должны проводиться еще до начала их привлечения к выполнению боевых задач. "Ведь от того, как мы подготовим и научим людей, зависит устойчивость войска", - пояснил главнокомандующий.

Он также отметил, что в январе удалось несколько увеличить количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности. "Есть соответствующие планы и на следующий период", - добавил Сырский.

Реформа ВСУ - новости

Как сообщалось, ранее военные обозреватели и сами военнослужащие активно поднимали тему необходимости перевести ВСУ с бригадной системы управления на корпусную или дивизионную.

Главная проблема заключается в том, что бригада является относительно малочисленной единицей, а в реалиях российско-украинской войны бригадам приходится де-факто выполнять задачи, которые должна выполнять дивизия или армейский корпус - более многочисленные соединения.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что моральное состояние военнослужащих является крайне важным. "Если переход к системе "корпус-бригада", которую они (военные) предлагают сегодня - это уменьшение вот этого расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так", - сказал он.

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