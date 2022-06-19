Ее специализация – поиск минно-взрывных устройств и оружия.

Главное управление разведки Минобороны Украины рассказало о пушистой напарнице разведчиков - собаке Мальте.

Как отметили в ГУР МО, разведчица Мальта - "удивительно серьезная и умеренная дама".

"Ее специализация – поиск минно-взрывных устройств и оружия. Благодаря своим незаурядным способностям в этом деле, она помогла обеспечить успешное выполнение многих боевых задач и операций", – говорят в разведке.

Как писал УНИАН, служебный пес Макс, которого бросили на произвол судьбы оккупанты, прошел переподготовку и теперь служит в рядах Национальной гвардии Украины.

А в Киевском районе Харькова во время ликвидации пожара спасли маленького щенка из разбитого российскими обстрелами частного домовладения. Спасенный песик остался с пожарными и на территории части сразу стал "своим". Его назвали Байрактар.

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