Ему дали имя "Байрактар", но все ласково его зовут "Бай".

В Киевском районе города Харькова во время ликвидации пожара пожарные спасли маленького щенка из разбитого российскими обстрелами частного домовладения.

Спасенный пес остался с пожарными и на территории части сразу стал "своим", рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ему дали имя "Байрактар", но все ласково его зовут"Бай".

"Теперь Бай несет службу вместе со своими спасателями. Звания и формы у Байрактара еще нет, но за свою службу он получает заработную плату ежедневно в виде различных вкусностей. Особенно он любит сосиски. А еще он любит грызть сапоги спасателей", - рассказали в ГСЧС.

Внештатный работник пожарной части за два месяца значительно прибавил в росте и весе. По словам пожарных, каждый день Бай учится работать в пожарно-спасательной части.

"Пока ему удается хорошо охранять доверенный ему объект. Когда боевой караул оперативно выезжает на место происшествия, пес будто провожает их своим лаем и радостно встречает, когда те возвращаются", - отметили спасатели.

Отметим, на территории Харьковской области до сих пор ведутся активные боевые действия. Однако ВСУ постепенно оттесняют оккупантов с Харьковщины. Всего на Харьковском направлении с 5 мая от российских оккупантов освобождены уже 23 населенных пункта.

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