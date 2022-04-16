Достаточно действенными для дистанционной работы сапера является использование роботизированной системы, которая может проходить как в паре со специалистом, так и самостоятельно, отметили в Генштабе ВСУ.

Генштаб Вооруженных сил Украины продемонстрировал специальную технику, которую используют саперы для разминирования населенных пунктов, освобожденных от российских оккупантов.

На опубликованных снимках в Facebook можно увидеть квадрокоптер и робота с захватом-манипулятором, которые помогают саперам выполнять их работу, соблюдая максимальные меры предосторожности при обезвреживании мин и взрывоопасных ловушек, оставленных оккупантами.

Квадрокоптеры полезные для разминирования тем, что позволяют безопасно исследовать местность на наличие растяжек (закрепленных невысоко над землей ручных гранат с натянутым шнуром, привязанным к чеке, что взрываются при касании проволоки ногой - ред.).

"Хочется отметить, что особенно эффективны мобильные квадрокоптеры небольших размеров с функцией видеофиксации, которые пока что просто незаменимы для каждого саперного подразделения и разведки", - говорит начальник группы разминирования Игорь.

Использование роботов на гусеничном шасси, оснащенных камерами и манипуляторами с захватом позволяет дистанционно осматривать взрывоопасные предметы. Такая работа может быть проведена сапером как самостоятельно, так и в паре со специалистом, который прошел соответствующее обучение роботизированной системе, говорит оператор этой системы Николай.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту разминирования Украины с местами определенных взрывоопасных предметов и опасных участков. На карте можно отслеживать динамику работ по разминированию в регионах страны: количество выездов, площадь разминированных территорий и количество обезвреженных взрывоопасных предметов.

По состоянию на момент этой публикации там была информация о 31 722 обезвреженные предметы, включая 569 авиабомб.

Больше всего работ проведено в Киевской области, где обследовано 6950 километров дорог и территорию суммарной площадью 1349 гектаров. На Киевщине ведут работы 99 человек с привлечением 35 единиц техники.

По словам начальника управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олега Бондаря, "около 300 тысяч кв. км территории Украины требует гуманитарного разминирования из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами".

Ранее председатель Киевской ОГА Александр Павлюк предупредил, что разминирование всей территории области может занять до года.

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