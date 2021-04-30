В июле в Украине должна заработать лаборатория, где смогут выявлять мутации коронавируса.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий убежден, что появление "индийского" штамма в Украине является вопросом времени, а его распространение может привести к вспышке болезни в конце мая или в начале июня.

Об этом он написал в Facebook.

"Третья волна коронавирусной болезни постепенно идет на спад - и в Украине, и в Европе. Однако угроза пандемии остается. Критическая эпидемическая ситуация сегодня в Индии. Страна ежедневно устанавливает мировые антирекорды: только за последние сутки инфицировалось 387 тысяч человек, 3,5 тысячи погибли", - заявил он.

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По словам Радуцкого, вспышку болезни спровоцировал "индийский" штамм коронавируса. Ученые продолжают его изучать и, по предварительным данным, он может оказаться опаснее "британского" и "южноафриканского".

Парламентарий отметил, что недавно "индийский" штамм был обнаружен в Израиле. "Благодаря тому, что более половины населения уже сделали прививки от коронавируса, вспышки болезни не произошло. На примере Израиля мы видим, что бороться с «индийским» штаммом можно с помощью широкомасштабной вакцинации", - подчеркнул он.

Также Радуцкий отметил, что во всем мире страны закрывают границы с Индией, чтобы остановить распространение этого штамма. Он напомнил, что сегодня правительство приняло решение запретить со 2 мая въезд в Украину иностранцев из Индии, а граждане Украины, которые прибывают из этой страны, должны пройти обязательную самоизоляцию независимо от результата ПЦР-теста.

"Это справедливое решение. Но вряд ли таким образом удастся полностью остановить распространение штамма вируса." Индийский "штамм уже циркулирует в Европе: вчера первого пациента с ним обнаружили в соседней Румынии, ранее - в Германии, Бельгии, Великобритании и Турции", - сообщил он.

По убеждению Радуцкого, появление "индийского" штамма в Украине - вопрос времени. Украинские эпидемиологи прогнозируют, что распространение штамма из Индии может привести к вспышке болезни в конце мая или в начале июня. Важно выявить его сразу, как только он появится в Украине, чтобы мы смогли оперативно отреагировать.

По его словам, последние месяцы в Украине начали проводить секвенирование (выявление новых штаммов коронавирусной болезни). Он добавил, что ВОЗ предоставила тест-системы для выявления мутаций вируса. Далее эти образцы направляются в две лаборатории: одной крупной фармацевтической компании и Института молекулярной биологии и генетики. Однако, по словам Радуцкого, количество этих исследований ограничено - примерно 120 в месяц.

Он добавил, что по тем мощностями, которые сейчас есть, ситуация с распространением мутаций вирусов в Украине такова: в 21 регионе циркулирует "британский" штамм и зарегистрирован один случай "южноафриканского" в Полтавской области.

"Понятно, что проводить секвенирование в таких масштабах - 120 исследований в месяц - это временное решение проблемы. По стандартам ВОЗ, Украине нужно проводить в месяц не менее 1000 таких исследований. Наша страна уже начала закупку секвенаторов для специализированной лаборатории по выявлению штаммов вируса - соответствующий тендер проводит Центр общественного здоровья. Финансовую поддержку оказывают американская СDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний в США - УНИАН) и ВОЗ. Уже в июле должна заработать украинская лаборатория. Она позволит проводить более 1000 исследований в месяц", - отметил он.

"Индийский" штамм коронавируса: что о нем известно

26 апреля главный специалист Министерства здравоохранения по эпидемиологии Наталья Виноград заявила, что "индийский" штамм коронавируса обнаружили в 7 странах Европы.

По ее словам, именно с этим штаммом вируса связывают значительное ухудшение ситуации с COVID-19 в Индии и Непале, где по сравнению с прошлой неделей показатели заболеваемости и летальности выросли на 67% и 90% соответственно.

По прогнозу начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врача-эпидемиолога Олега Рубана, «индийский» штамм коронавируса появится в Украине в конце мая.

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Автор: Константин Гончаров