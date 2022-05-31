Депутаты проголосовали за установление 28 июля Дня украинской государственности как праздничного дня.

В Украине теперь есть еще один праздничный и нерабочий день - 28 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 31 мая, Верховная Рада Украины проголосовала за закон "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День Украинской Государственности" (регистрационный номер 5864).

За данное решение проголосовали 257 народных депутатов Украины.

Это была инициатива президента Украины Владимира Зеленского.

После подписания президентом Украины и обнародования данного закона, 28 июля становится праздничным и нерабочим днем.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его принятие будет способствовать утверждению преемственности свыше тысячелетней истории украинского государства, что подтверждается первыми упоминаниями об основании города Киева, об исторических событиях, связанных с деятельностью выдающегося государственного деятеля князя Киевского Владимира, который принятием в 988 году Христианства показал европейский цивилизационный выбор Киевской Руси, наследниками которой являются, в частности, Галицко-Волынское княжество, Литовско-Русское государство, Украинское казацкое государство (Гетманщина), Украинская Народная Республика, Западноукраинская Народная Республика, Украинское Государство, Карпатская Украина и современная Украина.

"В условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины РФ на высшем государственном уровне активно продвигает фейковый образ российского государства – защитника традиционных ценностей, начатых во времена Киевской Руси – православия, народности и государственности. В этой системе дезинформации украинцы не являются отдельным народом, который имеет свою более чем тысячелетнюю историю государства, а является составной частью триединого русского народа, а история Киевской Руси – этап русской государственности. Эти тезисы фактически становятся идеологическим поводом для обоснования продолжения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - отмечается в записке.

При этом сказано, что принятие данного закона будет способствовать утверждению преемственности более чем тысячелетней истории украинского государства, защите национальных интересов Украины в сфере информационной безопасности и отвечать общественным запросам.

Согласно законодательству, в Украине установлены следующие праздничные дни: 1 января – Новый год, 7 января и 25 декабря – Рождество Христово, 8 марта – Международный женский день , 1 мая – День труда, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы), 28 июня – День Конституции Украины, 24 августа – День независимости Украины, 14 октября – День защитников и защитниц Украины. И теперь в этом перечне будет и 28 июля – День украинской государственности.

Работа также не проводится в дни религиозных праздников: 7 января и 25 декабря - Рождество Христово; один день (воскресенье) - Пасха (Великдень); один день (воскресенье) - Троица.

Ранее сообщалось, что традиционные длинные выходные в мае приводят к ежегодным потерям украинской экономики около $400 млн в год. После войны дополнительных дней отдыха может стать меньше.

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