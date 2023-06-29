В частности, с карты Украины исчезнут названия Славское, Ленинка и Московское.

Верховная Рада Украины переименовала село Московское Шосткинского района Сумской области на Киевское. За принятие соответствующего постановления №9053 проголосовали 248 депутатов.

В пояснительной записке к этому проекта постановления отмечается, что переименование села Московское было инициировано его жителями с целью "дерусификации названия населенного пункта". В селе проживает 16 жителей.

Также ВР переименовала поселок Ленинка Гайсинского района Винницкой области на Приветное. За это решение (проект постановления №6109) проголосовали 247 народных депутатов. В этом поселке проживает 27 человек.

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Кроме того, парламент переименовал поселок городского типа Славское Стрыйского района Львовской области в Славско. За это решение проголосовал 251 народный депутат.

В пояснительной записке к соответствующему проекта постановления №8362 отмечается, что переименование было инициировано Славским поселковым советом с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

Переименование населенных пунктов в Украине

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2021 года Верховная Рада переименовала поселок Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк, ведь до 1951 года поселок имел именно такое название.

Переименование Новгородского было инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

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