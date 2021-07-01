Американские дипломаты уверяют, что являются большими поклонниками нового/старого названия поселка.

Посольство США поздравило жителей украинского Нью-Йорка с возвращением их поселку исторического названия.

Приветствие размещено на странице посольства США в Украине в Facebook.

"Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде Украины! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого имени!",- сказано в сообщении.

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1 июля, Верховная Рада переименовала пгт. Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк, поскольку до 1951 года селение имело именно такое название.

Переименование Новгородского было инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

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Автор: Дмитрий Хилюк