Сейчас в селе проживает 16 человек.

В Верховной Раде предлагают переименовать село в Сумской области с Московского на Киевское. В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что Сумской областной совет обратился в парламент с представлением о соответствующем переименовании.

"Село Московское входит в состав Шосткинской городской территориальной общины и находится на расстоянии 27 км от ее административного центра города Шостка. На сегодняшний день в населенном пункте проживает 16 жителей", - говорится в тексте соответствующего проекта постановления о переименовании села Московское Шосткинского района Сумской области (№9053), который опубликован на сайте украинского парламента.

Отмечается, что переименование села Московское было инициировано его жителями с целью "дерусификации названия населенного пункта".

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"Согласно материалам, предоставленным Сумским областным советом, название населенного пункта происходит от названия столицы Российской Федерации города Москва. Учитывая полномасштабную военную агрессию, которую Российская Федерация оказывает против Украины и Украинского народа, жителями населенного пункта было предложено изменить название на "Киевское", - говорится в пояснительной записке.

Вопрос о переименовании села Московское было поддержано территориальной громадой на общем собрании жителей села, согласовано в соответствии с законодательством Шосткинской городской, Шосткинской районной и Сумской областной советами.

Предложения переименования в Украине в 2023 году - что известно

15 февраля Харьковский облсовет обратился в Верховную Раду, чтобы переименовать село Ватутино в Залужное. Соответствующее решение Харьковский областной совет принял на сессии 14 февраля.

Кроме того, на сайте президента появилась петиция, о переименование Российской Федерации в Московию. По словам автора обращения, историческим названием России была Московия, что отражено в документах.

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