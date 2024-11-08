Эксперты ожидают, что "чистое" возвращение мигрантов в Украину начнется в 2026-м.

Из-за длительной войны и дефицита электроэнергии люди будут и в дальнейшем массово покидать Украину. Более того, прогноз оттока людей на 2024 год ухудшен до 500 тысяч человек (ранее называли цифру в 400 тысяч). Об этом сообщает Национальный банк в своем "Инфляционном отчете" за октябрь.

"Летом 2024 года реализовался риск большего оттока мигрантов за границу, чем ранее предполагалось, вследствие очень сложной энергетической ситуации. Поэтому предположение относительно чистого оттока внешних мигрантов в 2024 году ухудшено по сравнению с предыдущими оценками (до около 500 тыс. человек)", - говорится в отчете центробанка.

По словам экспертов, больший отток в 2024-м означает сокращение количества людей, которые планируют уехать впоследствии. Поэтому на следующий год прогноз был уменьшен до 200 тысяч человек (в своем июльском отчете НБУ прогнозировал 300 тысяч).

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Специалисты ожидают, что "чистое" возвращение мигрантов домой начнется в 2026 году. В то же время, специалисты отмечают, что многие из мигрантов уже адаптировались на новом месте, а значит количество желающих вернуться будет несколько меньше, чем ожидалось ранее (примерно 200 тысяч человек).

Все это довольно негативно повлияет на украинскую экономику. В частности, приведет к снижению предложения рабочей силы на рынке труда и падению потребительского спроса.

Украинская демография - главное

Напомним, в августе прошлого года эксперты рассказали, сколько людей с начала войны не возвращались домой. Разница между теми, кто выехал и въехал в Украину, составляла на тот момент 2,7 млн человек. Общее количество лиц, выехавших за 6 месяцев 2023 года, составило 8,2 млн.

По мнению демографов, если динамика не изменится, после завершения боевых действий в стране может остаться примерно 30 млн человек. Эксперты считают, что экономику страны уже сейчас надо планировать с учетом именно такого количества.

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