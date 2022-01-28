В части 3021 Нацгвардии Украины в Днепре служил и Артем Рябчук, который расстрелял сослуживцев на "Южмаше".

Бывшая нацгвардеец Елена Липовенко описала случаи издевательства над молодыми военными во время службы в части 3021 Нацгвардии Украины в Днепре. Именно там служил и Артем Рябчук, который расстрелял сослуживцев на "Южмаше".

Об этом она рассказала в эфире программы "Свобода Савика Шустера".

Елена Липовенко сказала, что в этой части практикуются пытки, травля и унижения. Она заявила, что испытала их лично.

"Особенно тех, кто умнее, более опытный, кто не пьянствует, кто пытается добиться какой-то справедливости", - сказала девушка.

Она отмечала, что во время службы она выполняла свои обязанности на достойном уровне.

"Проблема была в том, что на момент службы я не знала своих прав и свобод. Считала, что поскольку я военнослужащий, то на меня не действуют ни Конституция Украины, ни другие законы", - добавила Липовенко.

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Расстрел в Днепре 27 января: что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.