Изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом.

Следователи Государственного бюро расследований проводят неотложный обыск в воинской части Национальной гвардии Украины, где проходил службу военнослужащий Артемий Рябчук, который подозревается в убийстве сослуживцев.

Как сообщается на сайте ГБР, обыск происходит с целью проверки обстоятельств, которые могли стать предпосылками или причиной совершения преступления.

"Сотрудники Бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов соответствующего подразделения, необходимые для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства", - говорится в сообщении.

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Расстрел в Днепре - что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина - работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Читайте такжеБойня в Днепре: следователи выясняют, кто "слил" видео с нацгвардейцем РябчукомРябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УК.

В МВД создали специальную следственную комиссию, которая исследует первопричины трагедии в Днепре.

Сегодня подозреваемому должны избрать меру пресечения.

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