Психолог Ирина Басиста: Худший родительский совет ребенку, которого обижают сверстники: «Разбирайся сам»

Недавно в Никополе подростки избили сверстницу и записали это на видео. К сожалению, такие истории давно не редкость. Кто виноват в детской жестокости, что делать родителям жертвы и семье ребенка-агрессора, УНИАН рассказала психолог Ирина Басиста.

Часто ли в жестокости детей виноваты сами родители?

Вина – это жестко сказано. Я бы говорила о непонимании родителей своей прямой задачи обучить ребенка справляться с чувством гнева. То есть, выражать его конструктивно и безопасно. Чтобы не навредить ни себе, ни другим.

Мы все рождаемся с гневом. Чтобы заявить о голоде или дотянуться до чего-то, годовалый ребенок кричит и проявляет злость. Это - естественная эмоция. Однако, долгое время нам культурально запрещали выражать гнев. Ведь мальчики и девочки должны быть «хорошими». В итоге вопрос гнева – самый частый запрет в психотерапии взрослых. А когда родители сами имеют внутренний запрет на выражение гнева, они автоматически передают его детям. То есть, родитель сам не знает, как справиться с этим чувством, и ребенку не помогает. Но ведь чувство есть, оно блуждает по телу и требует выхода.

В подростковом возрасте ребенок ищет себя и ответы на вопросы: «Кто я, какой я…» и так далее. Если он может спокойно прожить эмоцию злости в семье, например, хлопнуть дверью без порицания, у него нет потребности проявлять ее извне. Естественно, тут нужны хорошие отношения с родителями.

А часто причиной агрессии подростков может быть страх самому не стать жертвой?

Да, если ребенка били, или он видел драки родителей, он испытывает страх. Но поскольку нет человека, который его защитит и обезопасит, ребенок начинает показывать злость. Ведь злость — это приемлемое чувство в его семье, а вот на страх никто не реагирует. Поэтому возникает решение «я буду нападать», чтобы не быть жертвой. То есть, у ребенка возникает автоматическое разрешение проявлять свой гнев на других, если он сталкивался с физическим или эмоциональным насилием в семье.

О подростках следует помнить еще несколько вещей. Во-первых, им важно равняться друг на друга и конкурировать. Во-вторых, у них есть потребность принадлежать в группе и ощущать свою значимость. Поэтому другие дети не занимают сторону жертвы, а присоединяются к подростку, который агрессивно проявляет злость. В их картине мира, если не занять сторону силы, автоматически попадаешь в категорию жертвы. А там быть точно не хочется.

Можете кратко охарактеризовать ребенка, которого, вероятно, другие дети будут обижать?

Во-первых, это ребенок, над которым уже издеваются дома. Для него позиция жертвы привычная. Во-вторых, если в семье не могут постоять за ребенка. Чаще всего, этих детей воспитывают бабушки или мамы «хорошие отличницы», которые сами всего боятся. Простыми словами: обижают уязвимых. Обычно, в кругу детей знают, что вот того лучше не трогать, потому что его брат придет и «даст по шее» или с отцом начнутся разбирательства.

Как родителям понять, что ребенка обижают в школе? Наверняка меняется поведение.

Тут нужно понимать, что избиение — это уже крайняя точка. До этого по-любому были какие-то попытки обидеть, ребенка могли задевать, щипать, проверяя его границы. Ребенок может становиться более замкнутым, не хотеть идти в школу. Возможно, поменялись привычки или одежда. Например, летом начал носить длинный рукав, надевать все черное и серое. Девочка перестала краситься или же, наоборот. Явные изменения в образе могут быть как в сторону незаметности, так и в сторону яркости.

Какие худшие советы могут дать ребенку родители, если сверстники его обижают?

Худший совет: «Разбирайся сам, ты можешь». Нет, не может. Если ребенок попадает под буллинг, он не может разобраться без взрослых. Он уже в этой «игре», его назначили жертвой, у него нет еще силы противостоять большой группе людей. Родители не должны сидеть и ждать, что ребенок решит все сам. Четырнадцатилетний подросток, показывающий свою взрослость, еще зависим от родителей. Он не может и не должен решать все сам. Тут нужно вмешательство взрослых.

Обвинения ребенка тоже неуместны. Задача родителей — всегда быть на стороне ребенка. Важно не обвинять, а разобраться в ситуации. Что ребенок делал хорошо, а что делал не очень, что можно сделать иначе.

А что делать родителям, если их ребенок — агрессор?

Нужна помощь семейного психолога. Если ребенок проявляет агрессивное поведение, значит что-то пошло не так. Чаще всего проявления такого поведения — показатель того, что в семье что-то происходит, нужно работать с семьей.

Также с 14 лет ребенок имеет право самостоятельно обратиться в социальные службы и попросить о помощи. Но, думаю, пока это редкие случаи. Ведь тема популяризируется недолго, раньше об этом никто даже не говорил.

Может ли чрезмерная жестокость ребенка быть проявлением расстройства его психологического состояния, какие здесь выделите симптомы?

Неконтролируемая агрессия, яркие вспышки гнева. Отвечая на вопрос «Почему ты себя так ведешь?», ребенок говорит, что не знает. Несоразмерность реакции на раздражитель. То есть, раздражитель совсем маленький, а уровень агрессии ребенка очень высокий.

Конечно, если у ребенка нет уважения к социальным нормам и эмпатии, сочувствия к другому, тоже нужно обратить внимание. Например, ребенок бьет кого-то и улыбается… Если ребенок вроде бы сам не чувствует боли — упал, встал и пошел, никак не отреагировав, это тоже может быть симптомом, что стоит проверить его психологическое состояние. Если понадобится, по направлению обратить внимание дальше на психиатрию.

Если ребенок мучает животных, это может быть симптомом?

Да, это тоже может быть «звоночком». Важно понять, почему он это делает. Возможно, потому что другой ребенок может дать сдачи, а животное – более безопасный объект для «отработки техники».

Уточните, как родителям обучать детей конструктивно выражать свой гнев. Ранее вы упомянули хлопанье дверью.

Когда человек знает, что он чувствует, это уже реакция и выражение эмоции. Простой пример из детства: мама забирает у ребенка игрушка, а он начинает пищать. Она знает, что ребенок злится из-за игрушки, которую отняли. Поэтому первое – осознать свои чувства. Следующий этап – проговаривать эмоции. Учиться формулировать, например: «Меня злит, когда ты так говоришь». Дальше важно дать ребенку возможность проигрывать гнев безопасным способом. Да, хлопанье дверью – это тоже безопасный способ.

Агрессивному ребенку десяти-одинадцати лет можно предлагать активные виды спорта, где разрешено побить грушу, побегать, поиграть в футбол. Максимально задействовать руки и ноги, где гнев, чаще всего, скапливается. Помните, в американских сериалах часто показывают детей, которые прыгают, бросаются портфелями? Конечно, все должно быть безопасно. Можно еще резать и рвать бумагу, играть в бумажные снежки.

Ирина Петренко