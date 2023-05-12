В СБУ отрицают, что уголовное производство якобы является политическим преследованием фигуранта дела, экс-разведчика Романа Червинского.

В СБУ поделились деталями скандального дела о попытке подкупа российских пилотов и перегон вражеских истребителей на территорию Украины, в которой, в частности, фигурирует уже экс-разведчик Роман Червинский.

Как рассказал в интервью ТСН представитель ГУ СБУ Анатолий Булич, еще в апреле 2022 года частное лицо, которое и придумало идею с перегоном российских самолетов, обратилось к своему знакомому, который в то время работал в СБУ и позже донес информацию до руководства.

"Поэтому мы в то время четко указали: проведение указанной операции невозможно", - ответил Булич. Но инициаторы продолжили поиски тех, кто помог бы им совершить эту авантюру.

Булич утверждает, что тогда инициаторы обратились к Червинскому. "В мае он уже лично осуществлял переговоры с представителями РФ", - добавил Булич.

В то же время украинские силовики, отметил Булич, сразу установили, что отныне дело курируют российские спецслужбы. Например, пилот, с которым сконтактировались фигуранты уголовного дела, избегал разговоров о местонахождении второго пилота, без которого невозможно было бы перегнать самолет. Россиянин всегда сам инициировал переписку.

Жена пилота РФ, который вел переговоры с украинскими авантюристами, по словам Булича, в то время как раз находилась у здания ФСБ в Москве, и что это якобы было известно самому Червинскому и лицам, которые занимались спецоперацией. "В июле российский пилот назвал аэропорт "Канатово" как то место, куда он согласился посадить военный самолет", - рассказал представитель СБУ.

Однако на следующий день, напомнил Булич, произошел обстрел аэропорта. Россияне выпустили восемь крылатых ракет. Тогда погиб командир части и были ранены 17 военнослужащих, уничтожены два военных самолета.

Булич подчеркнул, что россияне и раньше выпускали по "Канатовому" ракеты, но это было только раз - в начале полномасштабного вторжения, когда РФ вела огонь по многим военным аэропортам ВСУ. "Потом россияне про аэропорт забыли, а вспомнили только в тот день и в то время, когда проводилась так называемая спецоперация Червинского", - добавил представитель спецслужбы.

После обстрела аэропорта россияне выпустили пропагандистский сюжет, в котором высмеивали, что они обманули украинскую сторону.

Булич утверждает, что Червинский начал скрываться от следствия сразу тогда, когда его участием в спецоперации заинтересовались правоохранительные органы.

В СБУ отрицают, что уголовное производство якобы является политическим преследованием Червинского: "Это уголовное производство не об этом, а о превышении власти военнослужащим, следствием чего является гибель людей".

Свою причастность к проведению спецоперации опровергает ГУР. "Главное управление разведки Министерства обороны Украины не имеет никакого отношения к этой "операции", - ответил представитель разведки Андрей Юсов.

"Ни один разведывательный орган, а также СБУ не предоставляли разрешение на проведение указанной спецоперации", - подчеркнул Булич.

Следствие продолжается. Других фигурантов проверяют на причастность. В случае получения доказательств лицам сообщат о подозрении, отметил представитель Службы безопасности.

Украинцы вербовали российских пилотов - что известно

Еще в июле кремлевские пропагандисты, ссылаясь на материалы ФСБ, писали о якобы разоблачении спецслужбой вербовки Украиной российских летчиков. Российская спецслужба тогда утверждала, что перехватила переписку украинцев с россиянами и выведала "актуальные данные по размещению военных объектов в Украине".

В апреле 2023 года СБУ заявила, что расследует обстоятельства, при которых группа украинских военных и волонтеров пытались завербовать российских пилотов и выменять у них за деньги боевые самолеты ВС РФ. Отмечалось, что провал "спецоперации" привел к ракетному обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

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