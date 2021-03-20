Акция протеста была приурочена ко дню рождения Сергея Стерненко, которому сегодня исполнилось 26 лет.

Сегодня возле Одесского следственного изолятора сторонники осужденного к 7 годам тюрьмы активиста Сергея Стерненко требовали его освобождения.

Как передает корреспондент УНИАН, десятки молодых людей собрались на улице Люстдорфская дорога, 11, возле входа в СИЗО.

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Они пришли с Государственными Флагами Украины и плакатами: «Руки прочь от Стерненко», «Сегодня - его, завтра - всех нас» и т. д.

Некоторые люди повязали на плечи сине-желтые полотнища.

Участники акции заявили, что пришли поддержать Стерненко и поздравить его с днем рождения - сегодня активисту исполнилось 26 лет.

Митинг прошел по принципу свободного микрофона - каждый желающий получил возможность высказаться о происходящем и выразить поддержку осужденному.

Один из выступавших, который представился Богданом, рассказал, что вчера пришел к Приморскому районному суду Одессы, чтобы пройти на заседание по делу Стерненко, но его не впустили внутрь, как он утверждает, из-за наличия у него флага Украины. Активист добавил, что в связи с этим вызвал полицию и написал заявление.

Адвокат Стерненко Вадим Оксюта сказал, что взял этот флаг и пронес на судебные слушания.

Он также отметил, что Стерненко получает много писем от его сторонников, и активист очень ценит эту поддержку.

Собравшиеся скандировали: «Позор!», «Стерненко - свободу!», «Слава - Украине!» и пр., а также в заключение митинга зажгли фаеры.

Затем они выстроились вдоль дороги со своими плакатами, чтобы их увидели водители автомобилей, которые проезжают мимо.

Приговор Стерненку

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиненного по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассмотривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Лариса Козовая