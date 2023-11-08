Студенческое сообщество вуза, в котором работает Фарион, опубликовало позицию относительно ее оскорбительных высказываний.

Студенты Национального университета "Львовская политехника" призвали правоохранительные органы проверить заявления языковеда Ирины Фарион на предмет нарушения статьи об "оскорблении чести и достоинства военных ВСУ".

Об этом говорится в заявлении коллегии и профкома студентов и аспирантов "Львовской политехники", обнародованной в социальных сетях.

"Мы на десятом году войны и на втором году полномасштабной войны. Нашему населению угрожает оккупация, гибель от обстрелов, а наша национальная идентичность и свобода под риском уничтожения. Между нами и этими угрозами стоят военнослужащие, участники боевых действий, которые всеми своими силами держат оборону, теряют здоровье и жизнь. У нас не могут быть допустимые оскорбления их чести и достоинства", - говорится в заявлении.

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Студенты вуза также отметили, что подыгрывание врагу и медийное распространение оскорбительных нарративов о русскоязычных военнослужащих, не совпадает с ценностями и той волонтерской поддержкой, которую делают они делают единолично, как коллектив студенческой организации и сообщество студентов в целом.

"Оставляем за собой право исследовать поведение г. Фарион в контексте образовательно-учебного процесса, наличие подобных упреков во время преподавательской деятельности и в работе со студентами Львовской политехники. Вместе с тем, напоминаем, что статья 435-1 Уголовного кодекса Украины утверждает следующее: "Оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, осуществляющему меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, его близким родственникам или членам семьи наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок". Призываем соответствующие правоохранительные органы рассмотреть ситуацию и установить факт нарушения УКУ или же факт его отсутствия", - отмечают студенты.

Студенты отмечают, что в Украине действительно есть проблема "насильственного обрусения веками, впрочем динамику украинизации трудно не заметить". Они уверены, что после победы государственная политика и сознание граждан должны будут довести процесс украинизации до конца.

Скандал вокруг "Азова" и Фарион

Недавно Фарион упрекнула воинов легендарного полка "Азов" за то, что некоторые из них говорят на русском языке. Более того, она заявила, что не считает русскоязычных защитников украинцами и патриотами, и назвала их "сбродом".

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в ответ на ее слова подчеркнул, что Фарион "никто не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", третьей штурмовой или любого второго подразделения украинской армии".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также не пропустил этот скандал и сразу обратился в правоохранительные органы.

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук, известная также как "Птичка" отметила, считает Фарион врагом, который продвигает нарративы Кремля.

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