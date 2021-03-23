По данным МВД, действия правонарушителей квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

В ближайшее время сообщение о подозрении получат еще несколько активных участников акции, состоявшейся 20 марта возле Офиса президента Украины на улице Банковой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В настоящее время процессуальные руководители (прокуроры) согласовали подозрения нескольким активным участникам. В ближайшее время они будут вручены. Также следователи начали еще одно уголовное производство по факту событий возле ОПУ 20 марта: действия правонарушителей квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение имущества", - говорится в сообщении.

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В МВД отметили, что акция не имела мирного формата.

"Несмотря на то, что традиционно на месте проведения мероприятия работали сотрудники диалога, участники не реагировали на их призывы соблюдать действующее законодательство. Ведь организаторы заранее планировали спровоцировать столкновения со стражами порядка и, как следствие, применение силы при пресечении правонарушений. Впрочем, никаких противостояний не произошло. Ни полицейские, ни участники акции не получили телесных повреждений", - добавили в ведомстве.

Что этому предшествовало

Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в хулиганских действиях на Банковой 20 марта Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд).

Сегодня, 23 марта, по ч. 4 ст. 296 сообщили о подозрении еще одному участнику акции, лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову.

Протесты на Банковой через приговор Стерненку

20 марта у здания Офиса президента на Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного гражданского активиста Стерненка.

Протестующие призвали к справедливости относительно его заключения, жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Кроме этого, они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также протестующие разбили стекла в дверях здания и забросали файеры и дымовые шашки в середину. Один из файеров залетел на балкон здания.

Участники акции разрисовали здание ОП красной краской, а в завершение установили у входа салютную установку и устроили канонаду под возгласы: "С днем рождения, Сергей!".

По предварительным оценкам, стоимость восстановительных работ может составить около 2 млн грн.

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Автор: Инна Андалицкая