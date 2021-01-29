Акция 28 января под стенами Киевской городской администрации, в которой приняли участие якобы "обманутые инвесторы" столичных микрорайонов "ЖК "Варшавский", "Варшавский Плюс", "Варшавский 2", оказалась фейковой.

Как пишет "Апостроф", ее цель – дискредитировать одного из крупнейших киевских девелоперов Stolitsa Group. Главного же "комментатора" и исполнителя акции вычислили сами реальные инвесторы.

Ключевым участником и "говорящей головой" фейковой акции оказался некий Максим Бородин, который на сайте поиска работы представлялся "актером" и "шоуменом".

"Собственно, о каких-то проблемах у ЖК "Варшавский" никто до этого никогда не слышал. Часть домов уже давно сданы, а на тех, что строятся, работы всегда велись по плану и все графики выдерживались. Поэтому мы были немало удивлены этой "акцией" и в своей закрытой группе решили найти человека, больше всего разорявшегося на камеру. Его быстро узнали благодаря профилю в "Инстаграм". Это оказался "музыкант и певец", а также "актер и шоумен" Максим Бородин. Правда, после того, как мы с ним связались, его странички в соцсетях почему-то очень быстро ликвидировались. Впрочем, остались скрины. В том числе и переписки с ним, где он признается в обмане", - рассказал в телефонном комментарии один из настоящих инвесторов по имени Сергей.

Реальные инвесторы связались с Бородиным, чтобы узнать, а в каком именно ЖК он, собственно, инвестор и откуда у него информация о проблемах у "Варшавского"? В разговоре Бородин признался, что за акцию о проблемах в "Варшавском" ему заплатили, и что он на самом деле не знал, что своими заявлениями - очень сильно обманывает людей. Как оказалось, за организацию фейковой акции заплатили ему еще и не слишком хорошо.

К счастью, инвесторы ЖК "Варшавский" люди рациональные, и, прежде чем паниковать, стараются разобраться в ситуации. Как, примеру, Юрий Андреев, который подробно раскрыл у себя в Фейсбуке механику фейка о "проблемах" у Stolitsa Group.

"Наблюдаю за - ну, очень неграмотной антирекламой одного из застройщиков столицы. Две недели назад на новосозданной странице ФБ появилась статья о прекращении строительства жилых комплексов Столицы групп. Правда, особой огласки у этого фейка не было, кроме репоста "новости" на малоизвестных новостных сайтах. Сегодня была вторая попытка посеять панику: под КГГА пришли "обманутые инвесторы" ЖК "Варшавский" (правда, инвесторы какого именно ЖК непонятно, ведь Варшавский микрорайон уже в полностью построен, а на этапе строительства находятся Варшавский плюс и Варшавский-2) с плакатами и просьбой защитить их права…. Можно было бы и поверить в то, что под КМДА пришли именно инвесторы. Но вот неувязочка – сами инвесторы, которые ежедневно общаются во всевозможных онлайн чатах, даже не подозревали, что готовится какой-то митинг, а уж тем более о том, что строительство остановилось. Буквально за 15 минут поисков в социальных сетях, и был найден главный герой сегодняшнего представления – якобы инвестор Максим Бородин – он же актер, музыкант, певец. Понимаю, что у актеров сейчас очень туго с работой, концертов у музыкантов нет. Но это же не повод соглашаться на такую "работу". Сам Максим в личных сообщениях отвечает, якобы не знал о том, что остановка строительства – это неправда. Страничку в инстаграме парень уже успел удалить, но скрины то не горят). Антиреклама очень дешевая. Поэтому выглядит очень смешно", - пишет блогер.

Следует отметить, что это уже далеко не первая провокация, связанная с успешными проектами, в которых участвует Stolitsa Group. Ранее СМИ сообщали, как провокатор подбросил в отдел непродовольственных товаров супермаркета NOVUS елочные игрушки с запрещенной символикой. За этим занятием его засняли камеры видеонаблюдения.

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Автор: УНИАН