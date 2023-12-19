Есть аппаратура, которая блокирует любые записывающие устройства в помещении, где работают высокопоставленные лица, отметил офицер спецслужбы.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не мог быть прослушан в помещении, в котором работают высокопоставленные лица.

Размещение "прослушки" нужно было для вражеской провокации, поделился мнением генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун в эфире "Радио Свобода". "Прослушать какую-то вещь или получить какую-то тайную информацию во время того, как они там заседают, невозможно априори. Почему? Потому что есть специальная аппаратура, которая блокирует любые записывающие... устройства в помещении, где работают лица такого уровня", - сказал эксперт.

Собеседник добавил, что также перед любым совещанием осуществляется проверка, и устройство было найдено в помещении перед тем, как главнокомандующий ВСУ зашел. "То есть так, чтобы кто-то заложил устройство, а он пришел и провел какое-то совещание - ну, это, невозможно. Это нарушение протокола. То есть на что надеялся этот человек или люди, которые это сделали, я не совсем понимаю. Кто разбирается в том, как это проводится, то однозначно - это либо дилетант, который не понимает, что там на самом деле происходит, во что я не верю, либо люди, которые понимали, для чего это им нужно", - сказал офицер.

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Ягун добавил, что "это нужно для провокации". "Провокация - очень просто. Где-то через некоторое время попытаются выбросить какие-то аудиозаписи, сделанные с помощью искусственного интеллекта, с голосом, подобным Залужному, которые в очередной раз будут поднимать ту же тему, раздувать ту же тему насчет "противостояния" военной и гражданской власти в Украине. Кому это выгодно, - видимо, врагу...", - считает эксперт.

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Генштаб ВСУ сообщил, что устройства для прослушивания нашли 17 декабря в кабинетах, предназначенных для работы Валерия Залужного и работников Аппарата обеспечения его деятельности. СБУ уже открыла уголовное производство.

Позже сам главнокомандующий ВСУ рассказал, что "прослушку" нашли в кабинете, который он должен был 18 декабря утром использовать для проведения встречи.

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Главнокомандующий украинской армией сказал, что в нашем государстве мобилизационные мероприятия нужно вернуться в те рамки, в которых она работала раньше. Также стало известно, что Залужный недоволен увольнением областных военкомов. "...это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет", - говорил он.

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