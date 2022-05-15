В сети показали "пророческую" фотографию президента Украины Владимира Зеленского еще с тех времен, когда он снимался в "Квартале 95".
На фотографию обратила внимание известная украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская. В кадре Зеленский предстал в розовой панамке, как и лидер группы-победителя Евровидения 2022.
"Он знал, что следующая победа тоже за нами", - подписала фото Цибульская.
"Пророческая" фотография вызвала настоящий фурор в сети - юзеры пишут, что президент еще несколько лет назад "предсказал" победу Украины на конкурсе.
Как выяснилось, на фото Зеленский во время съемок на "Квартале 95" пародии на группу "Грибы" с песней "Между нами тает лед".
"Наш президент точно что-то знает", "Это же надо", "В этом году будет тренд на розовую панаму", "Совпадение?Не думаю", - пишут юзеры.
Напомним, что в этом году на Евровидении победил группа Kalush Orchestra. Фишкой солиста называют не только манеру исполнения, но и его головной убор - розовую панаму.