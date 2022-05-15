Зеленский в розовой панаме

В сети показали "пророческую" фотографию президента Украины Владимира Зеленского еще с тех времен, когда он снимался в "Квартале 95".

На фотографию обратила внимание известная украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская. В кадре Зеленский предстал в розовой панамке, как и лидер группы-победителя Евровидения 2022.

"Он знал, что следующая победа тоже за нами", - подписала фото Цибульская.

"Пророческая" фотография вызвала настоящий фурор в сети - юзеры пишут, что президент еще несколько лет назад "предсказал" победу Украины на конкурсе.

"Пророческое" фото президента

Как выяснилось, на фото Зеленский во время съемок на "Квартале 95" пародии на группу "Грибы" с песней "Между нами тает лед".

"Наш президент точно что-то знает", "Это же надо", "В этом году будет тренд на розовую панаму", "Совпадение?Не думаю", - пишут юзеры.

Напомним, что в этом году на Евровидении победил группа Kalush Orchestra. Фишкой солиста называют не только манеру исполнения, но и его головной убор - розовую панаму. 

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