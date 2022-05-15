Снимок с Зеленским, сделанный несколько лет назад, "предвещал" Украине победу на Евровидении.

В сети показали "пророческую" фотографию президента Украины Владимира Зеленского еще с тех времен, когда он снимался в "Квартале 95".

На фотографию обратила внимание известная украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская. В кадре Зеленский предстал в розовой панамке, как и лидер группы-победителя Евровидения 2022.

"Он знал, что следующая победа тоже за нами", - подписала фото Цибульская.

"Пророческая" фотография вызвала настоящий фурор в сети - юзеры пишут, что президент еще несколько лет назад "предсказал" победу Украины на конкурсе.

Как выяснилось, на фото Зеленский во время съемок на "Квартале 95" пародии на группу "Грибы" с песней "Между нами тает лед".

"Наш президент точно что-то знает", "Это же надо", "В этом году будет тренд на розовую панаму", "Совпадение?Не думаю", - пишут юзеры.

Напомним, что в этом году на Евровидении победил группа Kalush Orchestra. Фишкой солиста называют не только манеру исполнения, но и его головной убор - розовую панаму.

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