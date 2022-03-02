Журналист отметил, что у России не осталось партнеров, ведь даже Китай отказался от статуса союзника.

Журналист Роман Винтонив, известный как Майкл Щур, в военной форме и с автоматом в руках записал обращение к воюющим против Украины россиянам.

"Меня зовут Роман. Неделю назад я еще был журналистом. Сейчас я служу в ВСУ. Я обращаюсь к русским журналистам. Ваше молчание - это согласие с войной, которую развязал Путин. Вы принесли смерть в мою страну. Я очень либеральный человек и я с ужасом понял, что сейчас мне нравится смотреть на смерти русских солдат, я хочу их смерти", - сказал он.

Он напомнил россиянам, что именно РФ напала на Украину. И то, что делает Путин, не забудется никогда.

"Вы вошли в историю как позорное государство... Вы прокаженное государство, ваш герб уже стал знаком позора, вам уже стыдно смотреть на свои паспорта", - подчеркнул Майкл в обращении к россиянам.

Журналист отметил, что у России не осталось партнеров, ведь даже Китай отказался от статуса союзника.

"Россия - последний до***еб на карте мира", - сказал Щур.

Он призывает россиян не молчать об агрессии Путина, "повзрослеть" наконец-то. Закончил свою речь Винтонив традиционным "Слава Украине!".

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