Степанов объяснил, как пройти пробное ВНО в этом году

Из-за коронавируса тестирование будет проходить дистанционно.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пробное внешнее независимое оценивание в этом году можно будет пройти двумя способами.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает "Громадское".

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По словам Степанова, на сегодня Министерством образования выбрана форма проведения пробного ВНО путем его прохождения дистанционно, то есть онлайн.

"Оно будет проходить так. Любой ребенок сможет через свой личный кабинет зайти, получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти это ВНО и отправить на проверку", - отметил министр.

В то же время, отметил глава Минздрава, правительство предусмотрело ситуацию, при которой участник пробного ВНО не сможет пройти его онлайн. В таком случае он должен прийти в учреждения образования, где планировалось прохождение пробного тестирования, там его встретит соответствующий инспектор и передаст тетрадь с заданиями, участник ВНО пройдет его дома, а потом направит на проверку.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабинет министров отменил решение о проведении в учреждениях образования пробного внешнего независимого оценивания, запланированного на 15 и 17 июня.

Основная сессия внешнего независимого оценивания продлится с 25 июня по 17 июля, дополнительная - с 24 июля до 10 августа. Для прохождения ВНО зарегистрировались более 379 тыс. лиц.

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