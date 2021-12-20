Родителям абитуриентов в 2022 году придется платить за участие в пробном внешнем независимом тестировании. Стоимость пробного ВНО устанавливают региональные отделения.
Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования
Стоимость пробного ВНО составит от 213 до 309 гривень в зависимости от региона. Такой ценовой диапазон связан с организацией тестирования - печать и доставка материалов, прогнозируемое количество тестов и прочее.
Читайте такжеЗимние каникулы 2021-2022: сколько будут отдыхать украинские ученикиКогда в Украине пробное ВНО-2022
Пробное тестирование будет проходить в марте.
19 марта состоится пробное ВНО по следующим предметам:
- украинский язык;
- украинский язык и литература.
26 марта пройдет пробное ВНО по таким предметам:
- история Украины;
- математика;
- математика - задание уровня стандарт;
- биология;
- география;
- физика;
- химия;
- английский, испанский, немецкий, французский языки.
Платить за участие в пробном ВНО-2022 будут родители школьников.
Результаты пробного ВНО-2022 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут опубликованы на их информационных страницах. Также 25 марта абитуриенты смогут узнать результаты с украинского языка, украинского языка и литературы. А вот по другим учебным предметам - 1 апреля.
При этом основная сессия внешнего независимого оценивания в 2022 году состоится в период с 23 мая по 17 июня.
В свою очередь украинский парламент принял Постановление о присуждении ежегодной Премии Верховной Рады лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№6254). Таким образом, 30 учеников, которые сдадут тесты лучше всех, получат премии.