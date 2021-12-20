Оплачивать участием в тестировании будут родители абитуриентов.

Родителям абитуриентов в 2022 году придется платить за участие в пробном внешнем независимом тестировании. Стоимость пробного ВНО устанавливают региональные отделения.

Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования

Стоимость пробного ВНО составит от 213 до 309 гривень в зависимости от региона. Такой ценовой диапазон связан с организацией тестирования - печать и доставка материалов, прогнозируемое количество тестов и прочее.

Пробное тестирование будет проходить в марте.

19 марта состоится пробное ВНО по следующим предметам:

украинский язык;

украинский язык и литература.

26 марта пройдет пробное ВНО по таким предметам:

история Украины;

математика;

математика - задание уровня стандарт;

биология;

география;

физика;

химия;

английский, испанский, немецкий, французский языки.

Платить за участие в пробном ВНО-2022 будут родители школьников.

Результаты пробного ВНО-2022 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут опубликованы на их информационных страницах. Также 25 марта абитуриенты смогут узнать результаты с украинского языка, украинского языка и литературы. А вот по другим учебным предметам - 1 апреля.

При этом основная сессия внешнего независимого оценивания в 2022 году состоится в период с 23 мая по 17 июня.

В свою очередь украинский парламент принял Постановление о присуждении ежегодной Премии Верховной Рады лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№6254). Таким образом, 30 учеников, которые сдадут тесты лучше всех, получат премии.

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Автор: Анастасия Горбачева