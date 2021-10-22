Отмечается, что цену тестирования определит региональный Центр оценивания качества образования до 20 декабря 2021 года.

В 2022 году в Украине пробное внешнее независимое оценивание (ЗНО) пройдет 19 и 26 марта 2022 года.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

19 марта состоятся тесты по украинскому языку, украинскому языку и литературе.

состоятся тесты по украинскому языку, украинскому языку и литературе. 26 марта состоится из одного из этих предметов: история Украины, математика (+ задания уровня стандарта), биология, география, физика, химия, иностранные языки (английский, испанский, немецкий и французский).

Кроме того, зарегистрироваться абитуриент может на пробные экзамены с 5-22 января 2022 года. В частности, это сделать можно в региональных центрах оценивания качества образования.

Результаты пробного ВНО-2022 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут опубликованы на их информационных страницах. Также 25 марта абитуриенты смогут узнать результаты с украинского языка, украинского языка и литературы. А вот по другим учебным предметам - 1 апреля.

Отмечается, что цену тестирования определит региональный центр оценивания качества образования до 20 декабря 2021 года.

Напомним, в Украине утвердили условия поступления в вузы в 2022 году, которые должны знать все абитуриенты.

Отметим, как писал УНИАН, в Черниговском университете на учителя физики учится один студент.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко