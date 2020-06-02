Пробное ВНО-2020: даты, приглашение и инструкция (видео)
Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) проводят для того, чтобы каждый из желающих мог ознакомиться с процедурой тестирования и узнать все «подводные камни» перед окончательным оцениванием.
Это возможность хорошо подготовиться и исключить возникновение нежелательных ситуаций, которые могут повлиять на результат.
Пробное ЗНО-2020: даты и приглашение
Читайте такжеВ Минобразования рассказали, как будет проходит ВНО-2020По информации Украинского центра оценивания, все участники пробного ВНО получили соответствующие приглашения-пропуска на тестирование.
Найти их можно в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайте вашего регионального центра оценивания качества образования.
Чтобы войти в этот кабинет, необходимо ввести логин и пароль, полученные ранее от регионального центра.
«Для того чтобы распечатать приглашение-пропуск для участия в пробном ВНО, необходимо воспользоваться опцией «Сформировать приглашение-пропуск», – рассказали в центре оценивания.
Пробное ВНО с украинского языка и литературы состоится 15 июня, из всех других учебных предметов – 17 июня.
Это определено приказом Украинского центра оценивания качества образования от 21.05.2020 № 70.
Вход в пункты проведения тестирования будет допускаться при наличии:
- оригинала документа, по которому регистрировались для участия в пробном ВНО;
- приглашения-пропуска;
- средств индивидуальной защиты – маски или респиратора.
Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы до 21 июня, по остальным предметам – до 23 июня.
Пробное ЗНО-2020: инструкция для участников
Для безопасного прохождения тестирования в условиях пандемии коронавируса стоит просмотреть эту инструкцию.
Украинский центр оценивания просит быть максимально ответственными, следовать рекомендациям медиков, не подвергать себя и других опасности, следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома.
Безусловно важно пользоваться средствами индивидуальной защиты, а также соблюдать правила социального дистанцирования.
Пробное ЗНО-2020: по каким причинам возможен перенос
В Украинском центре оценивания не исключают вероятность переноса тестирования на другие даты.
Сейчас есть два «рабочих» варианта: или провести ВНО по всей Украине в конце августа, если большое количество областей не смогут этого сделать в июне в связи с эпидемиологической ситуацией; или для отдельных регионов устроить специальные дополнительные сессии. О том или ином решении обещают сообщить отдельно.
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