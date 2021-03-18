На многих улицах Киева сегодня наблюдается весьма плотное движение, которое привело к образованию пробок.

По состоянию на утро, 18 марта, в центре и окрестностях Киева наблюдаются многочисленные пробки.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Движение затруднено на мостах в направлении правого берега – Метро в районе Гидропарка, Патона и Пивденном.

На выездах с левого в направлении правого берега уплотнен автомобильный трафик по проспекту Соборности и Николая Бажана. ДТП остановило движение на Днепровской набережной.

Из-за потока транспорта почти "замерли" Набережное шоссе (в районе выезда с моста Метро), въезд на Гаванский мост в сторону Набережно-Рыбальской, один из участков Набережно-Крещатицкой.

Больше всего пробок на дорогах в центре Киева. Из-за уплотненного трафика "покраснело" движение проспектами Победы и Степана Бандеры.

Движение на Семена Скляренко из-за двух аварий и ремонтных работ замедлено. Пробки, кроме того, образовались на улице Садовой, Михаила Грушевского, Липской, Институтской, Аллее Героев Небесной Сотни, Шелковичной, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Вячеслава Липинского, Бассейной, Бессарабской площади, Пушкинской, Мечникова, Московской, Владимирском спуске, Нижнем и Верхнем валах.

На Кловском спуске и улице Почайнинской движение перекрыто.

Также пробки наблюдаются на въездах в Киев. В частности, объездной дороге и прилегающих участков проспекта Победы, из-за чего движение замедлено по одну сторону дороги Академика Палладина.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: Яна Ставская