Отмечают, что такие законопроекты в Раде отсутствуют.

Никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в Верховной Раде, ни в профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности - не было и нет. Об этом сказано в заявлении, которое размещено на странице Комитета ВР в Facebook.

При этом отметили, что распространенная сегодня в некоторых СМИ информация о наличии таких законопроектов "является ложной",

Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич отвечая на вопрос АрмияInform по поводу того, насколько категоричны партнеры в том, чтобы Украина снизила мобилизационный возраст до 18 лет, отметил, что ставились такие вопросы. "Ссылаясь на мой опыт и опыт коллег по комитету могу сказать, что ни разу категоричности или даже дискуссии по этому поводу не было. Да, иногда партнеры проявляли интерес к тому, есть ли в наших планах снижение мобилизационного возраста. Но это никогда не определяло характер наших разговоров в обсуждении безопасности помощи Украине", - подчеркнул он.

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При этом добавил, что на сегодняшний момент Украина, прежде всего, требует соответствующего количества и видов вооружения и военной техники в рамках помощи в сфере безопасности, соблюдения партнерами согласованных сроков, объемов их поставки. "В приоритете - полноценное вооружение всех сформированных подразделений", - сказал Завитневич.

При этом подчеркнул, что, если же говорить о комплектовании Сил обороны необходимым количеством мобилизованных, то это следует рассматривать не только в контексте снижения мобилизационного возраста. "Должны быть использованы резервы в улучшении системы стимулов для контрактной формы присоединения к войску, совершенствование рекрутинговой компании как на уровне МО, ГШ, так и самих подразделений, условий прохождения военной службы", - сказал Завитневич.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее говорилось о том, что США предлагают Украине снизить мобилизационный возраст и привлекать молодых людей с 18 лет к освоению новейшей техники, вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французскому изданию Le Parisien, что снижение мобилизационного возраста в Украине не является приоритетом, потому что главная задача - повысить технологичность армии.

По его словам, разговоры партнеров по снижению мобилизационного возраста это "нечестный разговор". Президент признает, что чем моложе человек - тем он физически сильнее. При этом отметил, что для него очень важно сохранить жизнь молодежи, и поэтому, очень важно, прежде всего, обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного.

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