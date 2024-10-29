'Прижму Кучму к стене': документальный фильм ТСН рассекретил, как Москва и Вашингтон заставляли Украину отказаться от ядерки

"1+1 Украина" покажет новую документальную ленту от ТСН специально к выборам США. Спикеры, которые были участниками исторических событий, эксклюзивно расскажут, что происходило за закрытыми дверями.

Со 2 ноября в 23:00 на телеканале 1+1 Украина стартует цикл документальных фильмов "ТСН. Особливий погляд". Это журналистские расследования, раскрывающие малоизвестные факты о событиях и процессах, формирующих историю не только Украины, но и мира. Первой лентой станет документальный фильм специальной корреспондентки ТСН Ольги Кошеленко "Cекретні файли Білого дому", подробно освещающий сложную эволюцию украинско-американских отношений — с первых лет независимости до полномасштабного вторжения России.

Ольга Кошеленко исследовала рассекреченные документы американских спецслужб и Белого дома, открывающие занавес кулуарных разговоров, определяющих геополитику и судьбу Украины.

Например, рассекреченные разговоры президента США Билла Клинтона и первого президента россии Бориса Ельцина свидетельствуют, что в 90-е Москва объединила усилия с Вашингтоном, чтобы с помощью давления забрать у Украины ядерное оружие. Билл Клинтон отмечал необходимость, чтобы Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия до саммита в Будапеште. В то же время нужно было позаботиться, чтобы и что-то Украина получила взамен.

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"Мы должны нажать на нее изо всех сил. Мы же подписали трехстороннее соглашение. Мы трое и что теперь? Я должен посетить Украину в ноябре. Прижму Кучму к стене: соглашение о нераспространении ядерного оружия, или они не получают ни газа, ни нефти!", - говорил Ельцин в разговоре с Клинтоном.

Кроме того, в фильме покажут ранее неизвестные факты о событиях накануне полномасштабного вторжения. В октябре 2021 года США предупредили Украину о подготовке россии к вторжению, прогнозируя скорейшее падение Киева. Вашингтон призвал к обороне и партизанской войне в случае утраты контроля над страной. Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли попросил у Валерия Залужного план действий, но тот направил фальшивый документ, чтобы избежать утечки.

"Генерал Залужный не хотел показывать план, потому что боялся, что его сольют в СМИ или он попадет к россиянам. Он понимал, что у Украины только один шанс защититься. Если бы россияне узнали о подготовке, куда, например, Залужный передвигал системы ПВО, они атаковали бы их в первые часы вторжения. И вся стратегия провалилась бы", - рассказывает журналист Time Саймон Шустер эксклюзивно в фильме "Секретні файли Білого дому"

Как кремлевские власти пытались унизить роль Украины на международной арене? Почему война с Россией была неизбежна? Почему Украина в предыдущие годы независимости не стала членом НАТО? Об этом эксклюзивно в фильме расскажут спикеры, непосредственно участвовавшие в исторических процессах: помощница президента США Билла Клинтона Мелани Вервир, переводчик президента США Джорджа Буша Старшего Юрий Саевич, первый посол США в Украине (1992-1993) Роман Попадюк, специальный помощник президента США Джорджа Буша Старшего, директор по россии в СНБ США (2002-2007) Томас Грэм и другие.

Не пропустите премьеру документального фильма "Секретні файлі Білого дому" 2 ноября в 23:00 на 1+1 Украина.

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