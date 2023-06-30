1 октября 2023 года украинские бегуны снова выйдут на старты Киевского марафона от Run Ukraine-впервые при поддержке ПриватБанка

Новым главным партнером Киевского марафона несокрушимости (Kyiv City Marathon) стал крупнейший государственный банк страны - ПриватБанк.

Традиционно Киевский марафон ежегодно проходит в центре столицы с 2010 года. Год полномасштабного вторжения стал первым в истории, когда он не состоялся. Но 1 октября 2023 года украинские бегуны снова выйдут на старты Киевского марафона от Run Ukraine — впервые при поддержке ПриватБанка.

Договор между крупнейшим беговым организатором Украины Run Ukraine и ПриватБанком - главным банком Украины - предусматривает многолетнее сотрудничество по схеме 1+2 года. Коллаборация двух мощных игроков должна дать существенное преимущество обеим сторонам и способствовать популяризации спорта и бега в Украине.

"Марафонский бег - это не о простых решениях. Это о планировании, длительной и эффективной работе и глобальных целях, — отмечает СЕО Run Ukraine Дмитрий Черницкий. — Киевский марафон с 2010 года популяризирует шоссейный бег, регулярные тренировки, развивает беговую культуру. Но мы нацелены на большее - на формирование здоровой, спортивной, сильной и выносливой нации. Совместно с надежными партнерами через постоянную работу мы сможем этого достичь".

"Киевский марафон - важное мероприятие для поддержания жизнестойкости украинцев. У нас общее видение ценностей воспитания здоровой нации, инклюзии, равных возможностей и доступности для всех, поэтому мы рады стать партнером этой инициативы", - сказал Герхард Беш, Председатель правления АО КБ "ПриватБанк".

На протяжении своей истории Run Ukraine и Киевский марафон в частности уделяли много внимания социальным проектам и благотворительным дистанциям. Организовывались бесплатные детские забеги и легендарная ветеранская десятка, в которой участвовали ветераны АТО и ООС.

Этой осенью благотворительные дистанции не только будут сохранены, но и расширены новыми проектами.

ПриватБанк - крупнейший государственный банк Украины. На сегодня в банке обслуживаются более 18 миллионов активных клиентов, а в целом его услугами пользуются 70% украинцев. Банк является лидером в розничном сегменте и активно внедряет услуги для малого и среднего бизнеса, имеет мощную цифровую экосистему и разветвленную сеть отделений, банкоматов, терминалов самообслуживания, POS-терминалов по всей территории страны.

Работа Приватбанка направлена на развитие экономики Украины, поддержку украинцев и украинского бизнеса и во время войны. Берем и делаем!

Run Ukraine - организатор самых масштабных беговых мероприятий Украины. С 2010 года компания провела более 50 международных соревнований для любителей бега и любителей спорта. Миссия Run Ukraine - организовывать спортивно-массовые события высочайшего уровня, вдохновлять и мотивировать людей заниматься бегом.