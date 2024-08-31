С 18 мая "выполнили свой долг" около 5 миллионов украинцев, и "это невероятный результат".

Министерство обороны Украины работает над тем, чтобы у украинцев была возможность обновить данные через приложение "Резерв+" уже после 60 дней, которые прошли с момента вступления в силу закона о мобилизации. Об этом сообщила заместитель главы оборонного ведомства Екатерина Черногоренко.

Она напомнила, что приложение было запущено с 18 мая, и был определенный срок для обновления данных, который был закреплен законом.

"Мы бы очень хотели, чтобы возможность обновления данных продолжалась, наращивалась, и пользователи имели возможность делать это в "законном поле". Будем предлагать, как это организовать, как это сделать. В любом случае мы очень благодарны нашим гражданам и постоянно им обязаны за ответственность, за то, что они успели, за то, что около 5 миллионов человек выполнили свой долг. Это невероятный результат", - подчеркнула Черногоренко. Видео дня

Приложение "Резерв+": последние новости

Как сообщал УНИАН, в приложении "Резерв+" появятся новые функции. В частности, Минобороны работает над функционалом, который позволит удобно подавать заявку на отсрочку.

Так, специалисты работают над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если имела место смена военнообязанным места регистрации.

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