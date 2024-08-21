Минобороны работает над функционалом, который позволит удобно подавать заявку на отсрочку.

В приложении "Резерв+" будут новые механизмы, в частности, специалисты работают над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если имела место смена военнообязанным места регистрации. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.

"Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного", - говорит Берестовой.

Кроме этого, Минобороны работает над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подавать заявку на отсрочку. Последний механизм может быть полезным, если речь идет о многодетных родителях или студентах очной формы обучения, получающих первое высшее образование.

Видео дня

Еще одна функция, которая вскоре появится - цифровой рекрутинг. Минобороны хочет дать возможность выбирать желаемые должности в Вооруженных силах.

"Можно будет пройти собеседования и отбор в том коллективе, где хотите служить", - говорят в оборонном ведомстве.

"Резерв+" - что достойно внимания

Напомним, в июне "Резерв+" получил новую функцию - в приложении начало отображаться бронирование от мобилизации. До того этот функционал был недоступен из-за высокого процента человеческого фактора в ошибках ТЦК.

Также в конце июня сообщалось, что на тот момент украинцами было сгенерировано уже более одного миллиона военно-учетных документов в "Резерв+".

Вас также могут заинтересовать новости: