Среди продуктов, которые объединят самых маленьких зрителей, - мультфильмы, анимационные сериалы, развлекательный, познавательный и образовательный контент.

Приложение Киевстар ТВ, что является партнерским проектом 1+1 media и Киевстар, 21 декабря запускает новый функционал в приложении — "Детский режим". Это отдельный профиль с функционалом, который фильтрует весь контент по возрастным ограничениям для детей, возрастом до 8 лет. Среди продуктов, которые объединят самых маленьких зрителей, - мультфильмы, анимационные сериалы, развлекательный, познавательный и образовательный контент.

Что касается технических особенностей, то в детском профиле имеется функция защиты – установка пароля позволит ограничить покупку контента и переход из детского профиля в взрослый. Таким образом, родители всегда будут уверены в том, что их дети смотрят безопасный контент. Кроме этого, как и раньше, абоненты Киевстар ТВ имеют доступ к аккаунту с 5 различных устройств, это будет касаться и детского аккаунта, где будет храниться история просмотров, выбранного контента и тому подобное. Профиль доступен на мобильных девайсах и планшетах с операционными системами IOS и Android, а также В WEB и вскоре на SMART TV и Android TV.

"Вопрос потребления контента самыми маленькими зрителями всегда очень актуален, ведь родители должны быть уверены, что дети смотрят безопасный контент и актуальные программы, фильмы и сериалы в соответствии с возрастом. Поэтому в Киевстар ТВ мы длительное время работали над специальным профилем, который будет отвечать запросам родителей, а также предлагать широкую контенту линейку детям. Гордимся, что нам удалось воплотить в реальность этот важный проект, поэтому верим, что пользователи платформы вскоре ощутят все преимущества детского профиля на практике", - прокомментировали в Киевстар ТВ.

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Отметим, с начала полномасштабной войны Киевстар ТВ существенно расширили свою библиотеку для самых маленьких зрителей: на платформе появилось около 100 новых проектов, которые касаются изучения иностранных языков, искусства, цифрового образования, медиаграмотности, литературы, дизайна и тому подобное.

Также осенью Киевстар ТВ пополнили библиотеку контентом студии Disney. Все продукты доступны в профессиональной украинской озвучке, а большинство также имеют оригинальную аудиодорожку на английском языке. Дети дошкольного возраста могут бесплатно просматривать аудиосказки и других познавательный контент.

Справка:

Киевстар ТВ - совместный проект группы 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа онлайн-телевидения предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные предпремьерные показы проектов. Ее преимущество - возможность подключения на пяти различных устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, Smart TV или ТВ-тюнере. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине. Платформа насчитывает более 300 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация:tv.kyivstar.ua.