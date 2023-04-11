Житель Запорожья вступил в ряды батальона "Восток" с целью непосредственного участия в противоправной деятельности террористической организации "ДНР".

Суд признал гражданина Украины виновным в участии в террористической организации и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в Запорожской областной прокуратуре, в 2014 году житель Запорожья вступил в ряды батальона "Восток" с целью непосредственного участия в противоправной деятельности террористической организации "ДНР".

После прохождения соответствующей подготовки он был назначен на должность водителя-механика БТР автовзвода.

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В прокуратуре проинформировали, что в составе незаконных вооруженных формирований с октября 2014 года по февраль 2015 года он принимал активное участие в военном противостоянии силам АТО на временно оккупированной территории Донецкой области.

"После полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина продолжил помогать врагу - собирал информацию о расположении фортификационных сооружений, блок-постов, движении колонн военной техники и прочее", - говорится в сообщении.

Приговоры российским прихвостням в Украине

Как сообщал УНИАН, бывшей судье Ленинского райсуда Донецкой области, которая сейчас работает на оккупантов в Мариуполе, заочно сообщено о подозрении в государственной измене и участии в террористической организации.

Также к шести годам за решеткой осужден житель Лимана по факту несанкционированного распространения информации о размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

А в Полтаве к 15 годам заключения приговорены два боевика "ДНР", - жителей города Горловка Донецкой области. В феврале 2022 года граждане Украины добровольно вступили в "Народную милицию ДНР", где служили в одной из мотострелковых бригад на должностях стрелков - им выдали камуфляжную форму российской армии и оружие.

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