Основой стратегии военной безопасности является всеобъемлющая оборона Украины, отмечается в документе.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года и утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины.

Соответствующий указ № 473/2021 глава государства подписал 17 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стратегический оборонный бюллетень разработан на основании стратегии национальной безопасности и Стратегии военной безопасности.

Основой стратегии военной безопасности Украины является всеобъемлющая оборона страны, отмечается в документе.

Военная политика Украины реализуется по основным направлениям, среди которых: обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановление суверенитета и территориальной целостности нашей страны в рамках государственной границы, предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами.

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"В Стратегическом оборонном бюллетене Украины сформулирована миссия и видение сил обороны образца 2030 года. Согласно ей силы обороны объединены единым руководством и состоят из профессионально подготовленного и мотивированного личного состава, оснащенные современным вооружением и военной (специальной) техникой, способны обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, готовы к ведению операций в воздухе, на суше, на море, ведения противоборства в информационном пространстве и киберпространстве, способны действовать асимметрично, нестандартно, являются проактивными и интегрированными в евроатлантической архитектуры безопасности", - говорится в сообщении.

В документе также определена перспективная модель Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны. Также очерчены основные принципы по организации системы управления, перспективного состава, военно-кадровой и военно-технической политики ВСУ и других составляющих сил обороны.

По каждой цели развития сил обороны определены задачи и перечень мероприятий для ее достижения. Мероприятия и необходимые финансовые ресурсы будут детализированы в Государственной целевой программе развития ВСУ до 2026 года, пояснили в ОП.

На основе стратегического оборонного бюллетеня предусмотрено разработать государственные целевые программы и проекты по вопросам развития возможностей сил обороны.

"Реализация задач и мер Стратегического оборонного бюллетеня Украины будет осуществляться как за счет государственного бюджета, так и иных источников финансирования", - добавили в пресс-службе президента.

Как сообщал УНИАН, Зеленский создал рабочую группу для противодействия угрозам "Северного потока-2".

Автор: Тамара Отовская