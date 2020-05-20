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Зеленский анонсировал следующий обмен удерживаемых лиц после пандемии

11:10, 20 мая 2020
Общество
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Пресс-конференция Зеленского онлайн / фото ОП

Об этом он заявил во время пресс-конференции 20 мая.

По его словам, переговоры по этому вопросу с Россией уже ведутся. Президент уточнил, что речь об обмене после завершения пандемии COVID-19.

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