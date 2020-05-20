Зеленский анонсировал следующий обмен удерживаемых лиц после пандемии
11:10, 20 мая 2020Общество
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По его словам, переговоры по этому вопросу с Россией уже ведутся.
Пресс-конференция Зеленского онлайн / фото ОП
Президент Владимир Зеленский сообщил о следующем обмене удерживаемых лиц.
Об этом он заявил во время пресс-конференции 20 мая.
По его словам, переговоры по этому вопросу с Россией уже ведутся. Президент уточнил, что речь об обмене после завершения пандемии COVID-19.
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