Зеленский анонсировал следующий обмен удерживаемых лиц после пандемии

По его словам, переговоры по этому вопросу с Россией уже ведутся.

Президент Владимир Зеленский сообщил о следующем обмене удерживаемых лиц. Об этом он заявил во время пресс-конференции 20 мая. По его словам, переговоры по этому вопросу с Россией уже ведутся. Президент уточнил, что речь об обмене после завершения пандемии COVID-19. Новость дополняется...

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