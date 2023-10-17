Владелец компании "Пожмашина" Олег Аверьянов не будет переносить производство пожарной техники и машин для разминирования за пределы Украины. Это решение промышленник принял, несмотря на уголовное дело, возбужденное ГБР на основании актов Государственной аудиторской службы о том, что прибыль поставщиков ГСЧС и Минобороны - это убытки для государства.

"Честно говоря, такие мнения (о переносе производства из Украины) были. Если государство вместо содействия промышленному производству по надуманным поводам возбуждает уголовные дела, другого выхода не остается. Выехавшие ранее друзья-предприниматели рекомендовали мне именно такой шаг. Евросоюз компенсирует расходы, но когда эмоции утихли, я понял, что убежать под давлением непутевых чиновников и коррупционеров было бы несправедливо по отношению к 800 работникам моих предприятий и предприятий-партнеров. Лучше пусть те, кто создает невыносимые условия для производителей, убираются из Украины", - заявил Олег Аверьянов в интервью Цензору.

Также владелец "Пожмашины" сообщил о перспективе решения проблемы актов ГАСУ, на основании которых ГБР возбуждает уголовные дела против украинских предприятий.

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"Я знаю, что мое дело рассматривали в Офисе Президента. Владимир Зеленский ждет от Правительства решения вопроса, - отметил промышленник. - Есть два варианта решения: правительственное постановление или новый закон. Я знаю, что Федерация работодателей Украины сейчас движется обеими этими путями. Посмотрим, какой из них окажется короче. Представители государства должны исправить свою ошибку, а не кошмарить бизнес. Я надеюсь, что у чиновников и правоохранителей хватит ответственности, чтобы не допустить дальнейшего обострения".

Напомним, положения правительственного постановления, на основании которого ГАСУ издавало акты о признании ущерба предприятий убытками государства, уже отменены. Но решение об отмене не оказывает обратного действия. Поставки 2022 года теперь стали предметом расследования ГБР.