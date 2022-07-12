Министерство юстиции и Министерство внутренних дел должны подготовить и внести на рассмотрение правительства соответствующие проекты законов.

Кабинет Министров подготовит законопроекты о введении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, соответствующее протокольное поручение на выполнение задания президента Украины поддержано сегодня во время заседания.

По его словам, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел должны подготовить и внести на рассмотрение правительства соответствующие проекты законов.

"Кроме того, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и по основам Конституции Украины. Гражданство Украины сегодня - это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основополагающие принципы нашей страны", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, петиция о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины была зарегистрирована 23 мая и набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения.

8 июля президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию и передал ее в Кабинет Министров, поручив премьер-министру рассмотреть возможность введения изменений.

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