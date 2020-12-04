Люди несут цветы к обгоревшему зданию и зажигают лампадки.

В Одессе горожане чтят память 16 человек, погибших год назад из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания на ул. Троицкой прошла панихида, в которой приняли участие десятки людей – студенты, преподаватели и другие.

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С утра сюда приносят цветы. Букеты крепят к ограде, установленной вокруг обгоревшего строения, или ставят рядом – в емкости с водой. На земле также много зажженных лампадок.

В числе пришедших почтить память погибших – сотрудники региональных главков ГСЧС и Нацполиции. Спасатели возложили цветы в память о погибших, в числе которых их коллега Сергей Шатохин.

«Помним нашего спасателя Героя Украины Сергея Шатохина, который отдал свою жизнь, выполняя профессиональные обязанности во время ликвидации пожара, и скорбим со всеми семьями погибших...», - отметили в пресс-службе ведомства.

Также с цветами пришли начальник Главного управления Нацполиции в области Олег Бех, мэр Одессы Геннадий Труханов и председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий.

Пожар в одесском колледже: что известно

Утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30. В числе погибших – студенты, сотрудники колледжа, двое ученых – директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров и его помощница, а также спасатель Шатохин.

Фигурантами уголовных дел, открытых из-за пожара, стал ряд должностных лиц, в числе которых бывший начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области, директор колледжа, завхоз и другие.

Обвинительные акты в отношении фигурантов переданы в суд.

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Автор: Лариса Козовая