Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога.

Задержанному за поджог торгового центра "Эпицентр" в Первомайске суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Читайте такжеВ Запорожской области из-за пожара в больнице проверят все медучреждения для больных COVID-19Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители Первомайского районного отдела полиции ГУНП в Николаевской области, при процессуальном руководстве местной прокуратуры сообщили о подозрении в совершении умышленного уничтожения имущества (ч. 2 ст. 194 УКУ) и покушении на убийство нескольких лиц (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ) злоумышленнику.

Первомайский горрайонный суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога.

Сейчас правоохранители продолжают досудебное расследование и выясняют все обстоятельства указанных событий.

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске

2 февраля в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр".

По данным полиции, пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он разлил в помещении горючую жидкость и устроил поджог, ранил охранника и пытался убежать. При задержании преступник ранил топором еще одного охранника.

В "Эпицентре" заявили, что поджигателей в Первомайске было двое: второго ищут правоохранители.

Позже поджигатель "Эпицентра" в Первомайске объяснил свои действия "местью за отрезанные уши".

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Автор: УНИАН