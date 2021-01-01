Они пожелали здоровья, успехов и "снега, как в Антарктиде".

Коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" поздравил украинцев с Новым 2021 годом.

Читайте такжеПрезидент: мир на Донбассе уже близко, он обязательно будет (видео)Поздравление опубликовано на сайте научного центра.

Они пожелали здоровья, успехов и "снега, как в Антарктиде".

"Дорогие друзья, коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" искренне поздравляют вас с Новым 2021 годом", - говорится в сообщении.

Празднование Нового года в Украине

По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", стоимость новогоднего стола-2021 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению с прошлым годом на 5,3% и составит 1706,09 грн.

30 декабря 2020 года журналисты подсчитали сколько будет стоить приготовить оливье дома, купить готовый набор продуктов в супермаркете и заказать салат в ресторане.

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Автор: УНИАН