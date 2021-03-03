Переименовано 7 сел и еще одному - присвоено название.

Верховная Рада Украины приняла ряд постановлений о переименовании населенных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, было переименовано 7 сел и еще одному - присвоено название.

Так, согласно постановлению №4675 о переименовании села Коросное Львовского района Львовской области теперь оно будет называться Коросно.

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Другим постановлением №5074 село Брустуров Косовского района Ивано-Франковской области переименован в Брустуры.

Постановлением №5076 название села Борщев Львовского района Львовской области изменен на Боршив.

Постановление №5080 переименовало село Кринички Житомирского района Житомирской области на Буймир.

Принятым постановлением №5083 депутаты изменили название села Зеблозы Кременецкого района Тернопольской области на Зеблазы.

Село Заречное Ахтырского района Сумской области, согласно постановлению №5084 переименовано в Боголюбово.

Постановлением №5085 название села Мокриевка Миргородского района Полтавской области изменилась на Мокрии.

Также еще одним постановлением №3535 населенному пункту Майданского сельского совета Тисменицкого района Ивано-Франковской области присвоено название - село Ценжив.

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Автор: Татьяна Поляковская